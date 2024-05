Fuori strada col trattore | ricoverato in gravi condizioni agricoltore di Latina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un grave incidentele quello verificatosi oggi pomeriggio alla periferia di, precisamente nella zona di Santa Fecitola. Un74enne è rimasto gravemente ferito mentre guidava il suolungoTorrenuova. La macchina agricola è finita, precipitando in un fosso. Il pensionato ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: un’ambulanza del pronto intervento sanitario è giunta sul posto per fornire le prime cure e trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di. Ledell’uomo, che potrebbero essere complicate da un malore accusato poco prima dell’incidente, sono al momento sotto osservazione medica. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti ...

Di seguito un comunicato diffuso da Studio 3A: “Com’è potuto accadere un incidente del genere?”. Non riescono a capacitarsi della tragedia, chiedono con forza che sia fatta piena luce sui fatti e per questo si sono affidati a Studio3A i congiunti ...

Incidente col trattore, grave un uomo di 74 anni - Incidente col trattore, grave un uomo di 74 anni - Soccorsi per un pensionato in strada Torrenuova, non si esclude l'ipotesi di un malore. Rilievi della Polizia Locale ...

Trattore fuori strada: chiusa la Villa del Foro-Casalbagliano - trattore fuori strada: chiusa la Villa del Foro-Casalbagliano - trattore fuori strada: strada chiusa tra Villa del Foro e Casalbagliano. In corso il recupero del mezzo pesante. Polizia locale sul posto ...

Muore sotto il trattore col quale stava sfalciando l’erba (NOME) - Muore sotto il trattore col quale stava sfalciando l’erba (NOME) - Il mezzo si è rovesciato in un canale di scolo a bordo strada. Per il 61enne, florovivaista, non c'è stato nulla da fare ...