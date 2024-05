Export - Girardi Anie Confindustria | Bene missione in Brasil - opportunità per imprese

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – "Ladedicata all’industria ferroviaria e alla mobilità sostenibile in corso in questi giorni ine è un’importanteper le nostreche offrono tecnologie per il materiale rotabile, l’elettrificazione, le telecomunicazioni e il segnalamento ferroviario, una filiera che nel 2023 ha fatturato globalmente oltre 5 miliardi di euro, di cui un

Il presidente della Federazione, opportunità per aziende che offrono tecnologie per il materiale rotabile, l’elettrificazione, le telecomunicazioni e il segnalamento ferroviario "La missione dedicata all’industria ferroviaria e alla mobilità ...

Ricerca, a Firenze il contributo delle professioni sanitarie - Siamo onorati di accogliere un momento così alto di confronto, che persegue la stessa missione del ...del Comitato centrale della Federazione nazionale che ha creduto fortemente sull'opportunità che ...

Export, Girardi (Anie Confindustria): "Bene missione in Brasile, opportunità per imprese" - ... le telecomunicazioni e il segnalamento ferroviario "La missione dedicata all'industria ferroviaria e alla mobilità sostenibile in corso in questi giorni in Brasile è un'importante opportunità per le ...