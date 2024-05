Grande imbarazzo in Ucraina | trasmessa la parata di Putin - cosa è successo in pochi istanti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le immagini delladi oltre 9000 soldati russi sulla Piazza Rossa di Mosca per la per il 79esimo anniversario della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale hanno travalicato i confini della Russia e sono apparse a sorpresa sui canali satellitari ucraini. Gli hacker russi sono infatti riusciti a manomettere StarLightMedia e Inter riuscendo a trasmettere la sfilata militare anche fuori i confini. I provider ucraini ora stanno passando al segnale internet (Iptv) e gli esperti delle emittenti sono al lavoro per respingere l'attacco hacker. Nel frattempo gli ucraini sono stati costretti ad assistere alla celebrazioni della Giornata della Vittoria con Vladimirche ispezionava le truppe in qualità di comandante in capo per la 21esima volta e poi deponeva fiori sulla tomba del milite ignoto. Presenti al corteo i ...

Ecco la dodicesima edizione dello " sportivo dell’anno", la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione Sport & Solidarietà. L’appuntamento è per lunedì 6 ...

Milano – Le strade della Bicocca trasformate per un giorno in un set di Star Wars , con una parata dei personaggi più rappresentativi della saga che ha attraversato il quartiere fino al teatro Arcimboldi. Milano è stata oggi sabato 4 maggio una ...

Ecco qual è il più grande edificio abbandonato al mondo - Ecco qual è il più grande edificio abbandonato al mondo - Il più grande edificio abbandonato al mondo è avvolto da un mistero che, ancora oggi, dopo tantissimi anni, rimane irrisolto.

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Non permetteremo a nessuno di minacciarci'. LIVE ...

Putin nel giorno della vittoria dalla piazza rossa torna a minacciare: “Le nostre forze nucleari strategiche sono in allerta” - Putin nel giorno della vittoria dalla piazza rossa torna a minacciare: “Le nostre forze nucleari strategiche sono in allerta” - L’allarme sicurezza La parata si svolge anche in altre sette “città eroine” – titolo onorifico conferito alle città che si distinsero durante la grande Guerra Patriottica, come nell’Urss è chiamata la ...