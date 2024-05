Travis Scott torna in Italia | il 23 luglio in concerto a Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 09 Maggio 2024, 19:02 All’Ippodromo La Maura diil prossimo 232024infiammerà il pubblicono,ndo innel Bel Paese. Per l’unica tappana del rapper i biglietti saranno in vendita per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10 di giovedì 9 maggio, L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – Il ' Travis Scott : Utopia– Circus Maximus World tour ' sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 luglio 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano , per quella ...

Il rapper di Houston si esibirà martedì 23 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura Il ' Travis Scott : Utopia– Circus Maximus World tour ' sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 ...

Travis Scott a Milano, prezzo biglietti: quanto guadagna il rapper - travis scott a Milano, prezzo biglietti: quanto guadagna il rapper - L’Italia diventa una tappa fissa nei tour europei di travis scott. Di certo un peso in tale decisione lo ha avuto l’enorme trionfo al Circo Massimo di Roma. Una serata da ricordare, che resterà negli ...

Travis Scott in concerto a Milano, unica data italiana del tour - travis scott in concerto a Milano, unica data italiana del tour - Il 'travis scott: Utopia– Circus Maximus World Tour' sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 luglio 2024 all’Ippodromo ...

Travis Scott, risolte nove cause per omicidio colposo all'Astroworld Festival - travis scott, risolte nove cause per omicidio colposo all'Astroworld Festival - Il 5 novembre 2021 a Houston, in Texas, la calca sotto il palco del concerto del rapper aveva causato la morte di dieci persone Quasi tre anni dopo la tragedia avvenuta il 5 novembre 2021 all’ Astrowo ...