Ghiselli Civ | Inps vicino a bisogni utenti nonostante le criticità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “La relazione che presentiamo oggi non è strumento autoreferenziale ma vive di una dialettica che, se gestita bene, è utile per i cittadini e per l', istituto in trasformazione, in grado di progettare e gestire nuovi servizi mettendo al centro idell'utenza,le". Così il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell', Roberto, durante la presentazione – oggi a Roma – della Relazione di Verifica sull'attività dell'istituto relativa all'anno 2023. “Permangono ancorada affrontare sui tempi di attesa per ottenere la visita necessaria per il riconoscimento dell'invalidità e sul ritardo nell'aggiornamento del conto assicurativo (l'estratto conto previdenziale), in particolare per i ...