Omicidio Matarazzo - annullata la sentenza di assoluzione per Massaro e Nasta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiErano stati condannati all’ergastolo in primo grado, unaribaltata in Appello con l’. Ora il ricorso in Cassazione e l’annullamento dellad’Appello e la disposizione di un nuovo giudizio dinanzia a una diversa sezione della Corte d’Appello di Napoli. E’ stato discusso dinanzi alla Corte di Cassazione il ricorso dell’avvocato Antonio Leone, contro ladella Corte di Assise di Appello di Napoli, che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, Giuseppe60 anni, di Sant’Agata dei Goti, e Generoso, 35 anni, di San Felice a Cancello. I due, il 6 ottobre del 2021, erano stati condannati all’ergastolo in primo grado dal Tribunale di Benevento per l’di Giuseppe, ...