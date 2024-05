Amici - Mida eliminato in seminfinale | non mancano le polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domenica 12 maggio, gli appassionati disaranno di nuovo incollati allo schermo per la semifinale della 23ª edizione del celebre talent show. Le registrazioni della puntata sono in fase di conclusione, e grazie a qualche indiscrezione, spoiler saporiti stanno già circolando. Tuttavia, nonleda parte di una parte del pubblico, che esprime disappunto per alcune decisioni prese fino ad ora. “Quindi ricapitolando, aveteMartina, che dal punto di vista vocale era la migliore”, commenta ironicamente un telespettatore, riferendosi ad alcuni aspetti del programma che non stanno riscuotendo consensi. Petit, accuse sulle performance, e nonfrecciate aTra le critiche, si parla della gara di Petit, accusato di riproporre sempre le stesse ...