(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’IDEA. Sono tornate, in occasione della Giornata mondiale del, le iniziative di Ascom Confcommercioe del Gruppo Gelatieri Bergamaschi realizzate in collaborazione con Lactis.

... mentre ilrimasto, privato della parte più grassa, viene cotto in grandi recipienti di rame ... non è mancata la preparazione più tipica della nostra cucina: laconcia, ovviamente ...Quest'anno, anche in omaggio a Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, è stato proposto ai commercianti che hanno aderito all'iniziativa di preparare un nuovo gusto di gelato, il "". L'obiettivo è quello di accomunare in modo simbolico le due province - Bergamo e Brescia - con la creazione di un gusto che racconti al meglio tradizioni e storia dei territori. ...... tra cui trippa, pasta al sugo, salsicce, salamelle, stufato d'asino e. Ci sono poi le ... dal pecorino stagionato in botte, con il suo profumo dii erbe aromatiche, al primo sale acrudo, ...

«Polenta e latte», nuovo gusto per la Bergamo Brescia Capitale L'Eco di Bergamo

Le vie e le piazze del borgo si preparano a prendere vita grazie ad acrobati, giocolieri, giullari, danzatori, musici e sbandieratori pronti ad esibirsi e ad affascinare un pubblico di grandi e piccin ...