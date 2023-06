Non sopporto la nuova religione gay e vi spiego perché

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Allora ragazzi, facciamo un piccolo riassunto. Molti di voi che ascoltano questa trasmissione lo sanno: io sono a favore del Gay Pride, del matrimonio gay, dell’adozione tra omosessuali e dell’utero in affitto anche per una coppia dello stesso sesso. Non ho nessun problema a dirlo, a ribadirlo e a confermarlo. Tuttavia, nonquella che possiamo definire lagay. Le associazioni omosessuali dicono una cosa e se tu non sei d’accordo con quello che dicono, se non sei della stessa opinione o non sposi le stesse tesi, diventi immediatamente omofobo e illiberale. Questo è insopportabile. Si può anche essere contro l’adozione gay o il matrimonio omosessuale, e io sono a favore, lo ripeto per l’ennesima volta se non fosse chiaro. Si può anche dire che il matrimonio omosessuale è una vergogna o esprimere altre opinioni, ...