New York avvolta dalla cenere e dal fumo degli incendi in Canada Allarme inquinamento Il sindaco | ' Non uscite di casa'

Una densa nube di colorito arancione si sta spandendo sopra i cieli del Nord - Est degli Usa, compresa la metropoli. Le polveri tossiche giungono, spinte dai venti, dal Canada, dove nelle ultime settimane si sono verificati centinaia di incendi. I sindaci di tute le località interessate stanno istruendo la ...Una coltre grigia avvolge. Il fumo e le ceneri degli incendi divampati in Canada raggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, oscurando il sole - nascosto da una fitta foschia - e rendendo l'...Una coltre grigia avvolge. Il fumo e le ceneri degli incendi divampati in Canada raggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, oscurando il sole - nascosto da una fitta foschia - e rendendo ...

La lezione di New York per Elly Il Foglio

Nella Grande Mela il cielo è stato oscurato da una sfumatura arancione per tutto il pomeriggio Il fumo ha raggiunto anche gli gli Stati Uniti, compresa New York, provocando una serie di allarmi… Leggi ...Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri degli incendi divampati in Canada raggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, oscurando il sole - nascosto da una fi ...