(Di mercoledì 7 giugno 2023) La Coppa del Mondo in? Non esattamente, anzi. Lo conferma un rapporto della Commission for Loyalty, l’ente che regola lain Svizzera. La Commissione ha rilevato che laha infranto le regole contro la concorrenza sleale facendo affermazioni sull’anima green delche non poteva essere provata, mentre utilizzava controverse misure di compensazione che non sarebbero conformi agli standard svizzeri. “Laè stata scoperta – ha commentato al Guardian Andrew Simms, direttore del New Weather Institute, che aveva denunciato ladal Regno Unito – Lo sport continua ad essere utilizzato come un gigantesco cartellone pubblicitario da alcuni dei più grandi colpevoli del climate change, per promuovere prodotti e ...

La serie racconterà il viaggio di Messi attraverso le cinque partecipazioni ai, compresa ovviamente l'ultima trionfale esperienza in, quando La Pulce ha alzato la coppa da capitano dell'Albiceleste. 'Vincere una Coppa del Mondo sarebbe un sogno fantastico e il ...

La Fifa ha falsamente affermato che i Mondiali di calcio 2022 in Qatar erano neutrali dal punto di vista climatico. La Commissione svizzera per la Lealtà ha approvato ricorsi sull'argomento ...