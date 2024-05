Pixel - come funzionano davvero?

Il design di Google Pixel 9 potrebbe essere questo: scopriamo come potrebbe essere lo smartphone compatto in arrivo nei prossimi mesi. L'articolo Un assaggio in 3D di Google Pixel 9, ecco come potrebbe essere il design proviene da TuttoAndroid.

Stellar Blade è un video gioco action in arrivo il prossimo 26 aprile in esclusiva PlayStation 5. Un titolo che già dal rilascio della demo sta facendo discutere per la sua eroina.Continua a leggere

OLED vs QLED e altro ancora: quale TV dovresti acquistare - OLED vs QLED e altro ancora: quale TV dovresti acquistare - Poiché i display OLED possono disattivare i pixel in modo da non produrre luce, hanno (teoricamente) un rapporto di contrasto infinito. Ciò li rende perfetti anche per le sale cinematografiche buie, ...

Google Search: condivisione diretta e cerchia e cerca su iPhone - Google Search: condivisione diretta e cerchia e cerca su iPhone - Google introduce due nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti: la condivisione diretta da Google Search e Cerchia e Cerca su iPhone tramite Google Lens ...

Broadcom taglia fuori AWS... dal servizio VMware Cloud on AWS - Broadcom taglia fuori AWS... dal servizio VMware Cloud on AWS - Sembra una barzelletta, ma Broadcom ha iniziato a gestire il rapporto con i clienti del servizio VMware Cloud on AWS, di fatto tagliando fuori AWS. Che consiglia di passare ai suoi servizi nativi ...