Leggi su donnaup

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Avete mai sentito parlare deldi? Non confondetevi, non viene preparato dalle api, ma da mano umana. L’idea nasce durante il XIX secolo in Russia, anzi, per la precisione in Astrakhan. In quel periodo, il raccolto di angurie era talmente ricco che i mercanti non riuscivano a venderle tutte prima della marcescenza. Si inventarono così un modo per conservarle più a lungo e commercializzarle su tutto il territorio. Nasce il nardeck, od’appunto: si tratta di una glassa golosa perfetto sulle torte, sui biscotti, ma anche nel tè come dolcificante o da sola, come espettorante. È dolce, ma non zuccherino, fresco e aromatico, non cristallizza mai e apporta solo 100 calorie all’etto. Con questa tecnica di conservazione e cottura, l’mantiene inalterate tutte le sue proprietà ...