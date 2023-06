F1 | scoppia la polemica su Bobbi e Valsecchi | Sky pronta a intervenire!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Continua a far discutere il siparietto per niente simpatico che ha visti protagonisti i due ex piloti Davidee Matteoal termine del GP di Spagna di F1 in diretta su Sky Sport. I due si sono lasciati andare ad uno scambio di battute e doppi sensi un pò troppo volgari tanto da essere accusati, dagli spettatori, di sessismo. Il motivo di queste è accuse è stato scaturito dal commento diche durante un collegamento, riferendosi al collega, ha esordito così: ” Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira”. Non si è fatta attendere la risposta: “Purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, quindi alzo le mani”. Dopo queste prime due battute che hanno colto all sprovvista anche gli altri colleghi, in primis Federica Masolin, visibilmente ...