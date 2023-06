Emilia Romagna | Meloni | “Tavolo permanente su alluvione in attesa commissario”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – Unoperativo“che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni” provocati dall’dell’e per quelle zone più colpite dal maltempo “per discutere su cosa fare e su come agire al meglio. Sarà unche, indella definizione della struttura commissariale, sarà coordinato all’interno del governo dal ministro Musumeci”. Così il premier Giorgiadurante l’incontro a Palazzo Chigi tra il governo con i presidenti delle Regioni, delle Province e i sindaci dei comuni alluvionati. “Credo che questo momento di confronto sia molto importante, dico subito che non considero questo contesto occasionale, intendo rendere questo ...

... "Continuiamo a collaborare, sta funzionando" Un tavolo operativo permanente "che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni" provocati dall' alluvione dell'...Nelle stime sulla crescita la Lombardia e' seguita da Veneto e Val d'Aosta dove il Pil e' atteso in aumento dell'1,5% e con +1,4% da Trentino Alto Adige,, Toscana. Lo stacco comincia ...Nella mattina di oggi, mercoledì 7 giugno, il Sottosegretario con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi e il Presidente della RegioneStefano Bonaccini si ...

Video. Tromba d’aria a Ferrara: il maltempo torna a fare paura in Emilia Romagna Il Riformista

– Dopo la Cabina di regia regionale per la messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti di ieri a Ravenna, oggi è iniziato l’incontro… Leggi ...Gli ex gieffini Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno compiuto un gesto molto nobile, ovvero quello di donare 4mila euro in favore dell’Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha messo a soqquad ...