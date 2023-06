Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio all'assemblea della. Si tratta di "una collaborazione resa ancor più efficace con l'utilizzo delle risorse ...stima per ilil Pil in crescita dell'1,2%, i consumi dell'1% ed un "lieve miglioramento" nel 2024 (Pil +1,3%, consumi +1,1%). L'inflazioneè vista al 5,9% per calare al 2,3% ......centro studi di, diffusa in coincidenza con l'assemblea annuale: è un divario che si conferma "anche per i consumi con il Sud a +0,4% e il Nord a +1,2%". Per aree, la stima del pil...

Confcommercio, 2023 a crescita zero in Sardegna e Calabria - Economia Agenzia ANSA

Roma, 7 giu - "Sulla cooperazione tra gli attori della nostra economia si basa in misura rilevante la ripresa. La sinergia tra imprese, istituzioni nazionali ed europee ha saputo contrastare gli effet ...(ANSA) - ROMA, 07 GIU - 'Si acuiscono i divari Nord-Sud', con il Mezzogiorno che nel 2023 'crescerà quasi tre volte meno del Nord. La Lombardia ...