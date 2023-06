Borsa | Europa giù nel finale | New York contrastata | Milano - 0 | 2%

Peggiorano nel finale le principali borse europee, mentre gli indici Usa appaiono contrastati (Dow Jones +0,19%, Nasdaq - 0,45%). Milano e Francoforte lasciano sul campo lo 0,3%, Parigi lo 0,15% e ......7 miliardi di euro per l'aiuto umanitario (HUMA); 13,6 miliardi di euro per ricerca e innovazione, di cui 12,8 miliardi di euro per Orizzonte, il programma faro dell'Unione per la ricerca. Il ......che possono sostituire paesi molto lontani dove sono localizzate delle produzioni e il ruolo di hub energetico che potra' avere il paese nella nuova rotta del gas dall'Africa al Nord. Il capo ...

Peggiorano nel finale le principali borse europee, mentre gli indici Usa appaiono contrastati (Dow Jones +0,19%, Nasdaq -0,45%). (ANSA) ...La società specialiazzata in telecomunicazioni, cloud e servizi IoT è passata da un fatturato di 13 milioni del 2019 a oltre 100 milioni nel 2022 ...