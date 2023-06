Atletica | Ceccarelli | “I 100 metri? Devo migliorare in gara | limare qualcosa”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Ho fatto lo screenshot degli iscritti e della loro posizione nel ranking: al Golden Gala ero contro il n. 1, 2, 3, 4, 6. Io ero il n. 240. Sapevo non sarebbe stato facile, però non ho pensato alla pressione, al timore reverenziale: ho solo sfruttato l’occasione per misurarmi con i migliori al mondo. Non mi sento un top mondiale ma se prosegue questo trend potrei avvicinarmi a loro…”. Samuele(balzato al 94esimo posto del ranking e destinato a crescere) è tra le stelle più lucenti della notte di Firenze: nella puntata settimanale diTalk, suTV, il campione europeo indoor dei 60 mette in fila le emozioni travolgenti che ha vissuto allo stadio Ridolfi in occasione del suo 10.13 nei 100. “Ho sentito i brividi durante il boato del pubblico all’annuncio del mio nome. Quando camminavo ...