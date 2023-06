Milan | Maldini via | addio è ufficiale

(Di martedì 6 giugno 2023)o, 6 giu. - (Adnkronos) - Paolonon è più il direttore tecnico del. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito: "ACannuncia che Paoloconclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato". Il divorzio è legato anche alla divergenza di programmi tra la proprietà della società e l'ormai ex dirigente. Il club è destinato a cambiare ...

Spezia - Verona, lo spareggio salvezza si giocherà domenica 11 giugno a Udine: la decisione ufficiale Illicenzia: 'Squadra in rivolta', la reazione di Leao. Ipotesi Ibra team manager ...MILANO - E' ufficiale l'addio di Paoloal: "ACannuncia che Paoloconclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023" si legge nella nota diffuso nel pomeriggio dal club rossonero. "Lo ringraziamo ...Un gesto che arriva prima del comunicato ufficiale relativo all'addio di Paoloal, e che in molti hanno associato proprio ai cambiamenti che stanno avvenendo in casa rossonera. Ecco uno ...

