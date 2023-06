Giornata Mondiale dell' Ambiente | Silver Fir Capital e GWM Group hanno presentato AND Arte | Natura e Didattica | con l' artista Ria Lussi

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - 6 giugno 2023. NellaFire GWM, all'orto Botanico di Roma, il progetto AND, acronimo di, l'iniziativa di divulgazione scientifica nata con l'obiettivo di creare un dialogo tra il territorio e le nuove generazioni e favorire la costruzione di quel terreno di valori transgenerazionali indispensabili alla realizzazione del domani, che ha coinvolto 100 studenti del Municipio IX in lezioni dicontemporanea e botanica. Nelle 4 giornate nel mese di maggio dedicate ai giovani, AND ha offerto loro una narrazione en plein air, alla scoperta di un territorio che ...

Lo denuncia il WWF che in occasione delladell'ambiente pubblica il nuovo rapporto dal titolo "Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire" e chiede al governo di andare ...È quanto afferma Coldiretti Varese in occasione delladell'Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite, il 5 giugno. Mentre la superficie agricola utilizzabile si è ridotta intorno al ...Cosa stiamo facendo per salvare il Pianeta di Capital Web Per ladell'Ambiente, al TG Zero è stato ospite un giornalista de La Stampa che si occupa di temi ambientali: Nicolas Lozito. Nicolas è anche autore del podcast ' Verde speranza ', ...

Giornata mondiale dell’ambiente: Roma festeggia tra alberi che crollano e proteste per le potature RomaToday

Sesta tappa per The Ocean Race. Aarhus, seconda città e primo porto della Danimarca, ospita l’Ocean Live Park con il Pavilion di Genova che promuove le eccellenze del territorio e coinvolge numerosi c ...Nella Giornata mondiale dell’ambiente è stata resa disponibile online la Piattaforma Proiezioni climatiche per il Nord-Est sviluppata nell’ambito di una collaborazione tra le ARPA del Friuli-Venezia G ...