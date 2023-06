Gay pride a Roma | il governatore Rocca | «Do il patrocinio se si scusano» Il pressing di Forza Italia giovani e il no degli organizzatori

Leggi su open.online

(Di martedì 6 giugno 2023) Mancano quattro giorni al, uno dei più grandi eventi che si celebrano indurante il “mese del” per rivendicare i diritti della comunità lgbt. Sabato 10 giugno, alle 15, da Piazza della Repubblica, la parata inizierà a sfilare nelle strade della Capitale. In continuità con gli anni precedenti, la Regione Lazio, amministrata adesso dal centrodestra, aveva dato il suoalla manifestazione. Salvo poi revocarlo: da un lato, lo storico circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, detentore del marchio del, ritiene che il presidente Francescoabbia fatto un passo indietro per le pressioni dell’associazione Pro Vita, dall’altro la Regione imputa aglidi voler «promuovere comportamenti illegali, nello ...