Mo | Israele abbatte drone sulla Siria mentre si dirigeva verso Golan

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - L'Osservatoriono per i diritti umani, un'organizzazione di opposizione al regime di Assad che opera da Londra, ha riferito cheha abbattuto uniraniano sul distretto di Daraa, nel sud-ovest della. Secondo il rapporto, il"apparentemente non è stato lanciato dal territoriono ed era direttole alture di".

Roma, 20 aprile 2024 - Resta un mistero il bombardamento di stanotte di una base militare in Iraq che ospita truppe dell'esercito Iran iano, ed ex paramilitari di Hachd al-Shaabi, le Forze di Mobilitazione Popolare sciite finanziate da Teheran, che ...

Pronti a partire i droni che consegnano farmaci in zone remote - Pronti a partire i droni che consegnano farmaci in zone remote - Sono pronti a partire i droni che dovranno trasportare e consegnare farmaci in zone remote e difficilmente accessibili, come i borghi dell’entroterra abruzzese, dove le consegne tradizionali possono e ...

Guerra, ultime notizie - Svolta Biden su Gaza: stop armi a Israele se invade Rafah. Stoltenberg: Ucraina non ha chiesto truppe Nato - Guerra, ultime notizie - Svolta Biden su Gaza: stop armi a israele se invade Rafah. Stoltenberg: Ucraina non ha chiesto truppe Nato - Biden dice di voler condizionare le forniture militari a israele continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive se invaderà Rafah. Il presidente Usa ammette che bombe americane sono stat ...

Guerra Gaza, Hamas: "Colloqui finiti, Israele è tornato indietro" - Guerra Gaza, Hamas: "Colloqui finiti, israele è tornato indietro" - Lunedì due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi da droni esplosivi lanciati dal movimento sciita filoiraniano contro una postazione dell'esercito vicino a Metula, nel nord di israele.