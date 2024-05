A Taiwan 23 caccia e 5 navi da guerra cinesi E la Russia minaccia il Giappone | esplode l' Estremo Oriente

Nel caso in cui un ipotetico conflitto a Taiwan spingesse la Cina ad attaccare territori americani nel Pacifico, c'è il rischio che la Nato possa in qualche modo essere coinvolta

Ucraina, Uk è un alleato sicuro - Ucraina, Uk è un alleato sicuro - Nel Regno Unito conservatori e laburisti d’accordo sul sostegno costante a Kiev. Il ministro degli Esteri, Cameron, concede l’uso dei propri missili per colpire il territorio russo ...

Perché Xi Jinping è stsato in Francia, Serbia e Ungheria: il piano cinese per distaccare Ue e Usa - Perché Xi Jinping è stsato in Francia, Serbia e Ungheria: il piano cinese per distaccare Ue e Usa - Nella visione di Macron, Xi vede l’opportunità di favorire il distacco dell’Ue dagli Usa. Un modo per indebolire Washington e il mondo libero ...

La guerra commerciale Usa-Cina sta cambiando (in peggio) il mondo. L’allarme - La guerra commerciale Usa-Cina sta cambiando (in peggio) il mondo. L’allarme - L'allarme del FMI è chiaro: la frammentazione economica attuale e la guerra commerciale guidata da Usa e Cina possono avere effetti nefasti per la crescita e l'assenza di regole condivise.