Lotteria - non sempre c’è il lieto fine | evita di farl - porta solo guai

(Di giovedì 9 maggio 2024), sicuro che vincere sia così bello come sembra? Assicurati che lo sia: non cadere anche tu in questo sciocco errore. Non vivranno tutti felici e contenti. Purtroppo no. Avrebbero potuto, tendenzialmente, ma qualcosa è andato storto. Perché quando c’è di mezzo il denaro, si sa, la faccenda tende spesso e volentieri a complicarsi. Come in questo caso. PixabayNel 2018, Barbara Reddick e suo nipote, che vivono a Guysborough, città della Nuova Scozia, avevano deciso di giocare online alla. E hanno vinto un gran bel premio, che hanno poi celebrato in tutti i modi possibili: con la stampa, posando insieme per degli scatti che furono poi diffusi sulle varie testate e sul web, ma anche insieme agli stessi funzionari della, dai quali si sono recati per riscuotere la vincita. La somma era piuttosto ingente: la ...

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 8 Maggio 2024 (219/2024) - SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 8 Maggio 2024 (219/2024) - Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 8 maggio 2024 per il concorso 219/2024: premi in palio, come giocare e quote ...

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 6 Maggio 2024 (218/2024) - SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 6 Maggio 2024 (218/2024) - Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi lunedì 6 maggio 2024 per il concorso 218/2024: premi in palio, come giocare, regole e quote ...

Renato Zero: "Un artista depresso è un cattivo esempio. Sarò sempre single: voglio la felicità degli altri" - Renato Zero: "Un artista depresso è un cattivo esempio. Sarò sempre single: voglio la felicità degli altri" - “Chi ha messo in circolo la felicità sapeva che non era una vittoria alla lotteria. Sono momenti, giorni, anni, strette di mano, addii, ripensamenti. Un frullatore meraviglioso”. Renato Zero si raccon ...