Atletica | Arese strappa il pass per i Mondiali | nei 1500 metri è anche record

(Di martedì 6 giugno 2023) Pietronon si ferma più. A Bydgoszcz, in Polonia, il mezzofondista azzurro afferra uno splendido successo neidella tappa Gold del Continental Tour e sgretola il primato personale, portandolo a un sontuoso 3:33.56, un crono che in Italia mancava dal 1995 e che lo proietta a meno di un secondo dalitaliano di Gennaro Di Napoli datato 1990 (3:32.78). Per il 23enne piemontese delle Fiamme Gialle c’èla soddisfazione dello standard per idi Budapest che era fissato a 3:34.20. Continua il momento d’oro dell’atleta allenato a Vda Silvano Danzi, quarto agli Europei di Monaco di Baviera, quinto agli Euroindoor di Istanbul, già capace la scorsa settimana di spingersi a 3:34.37 a Montreuil. Nel memorial intitolato alla leggenda ...

Dopo gli splendidi successi del Golden Gala di Firenze, l'torna in pedana a Bydgoszcz, in Polonia, nel tardo pomeriggio di martedì, per la tappa del ...uscita nei 1500 metri per Pietro, ...... che gli vale il terzo posto in gara dietro il keniano Kamar Etiang (3:33.99) ed il francese Jimmy Gressier (3:34.08), è anche il secondo all time italiano di sempre visto che davanti adora c'...Il presidente dell'Gavirate sottolinea come il 16enne varesino sia "un talento cristallino,...atleti del College del Mezzofondo dell'Università dell'Insubria tra i quali c'è quel Pietro...

Atletica, Arese vince i 1.500 metri a Bydgoszcz e si qualifica al Mondiale Sky Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Pietro Arese non si ferma più. A Bydgoszcz, in Polonia, il mezzofondista azzurro afferra uno splendido successo nei 1500 metri della tappa Gold del Continental Tour e sgretola il primato personale, po ...