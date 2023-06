The Idol è una serie che gioca col fuoco della sua stessa ambiguità

Ogni giorno con la rubrica InHouse CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tvPresentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023 , debutta stasera alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 su Sky), e in streaming su Now , disponibile anche on demand,, ...1 01 ha il sapore di tutto questo ma anche di alcool, fumo, sudore. La serie è incentrata su un'aspirantepop ( Lily - Rose Depp ) e sulla sua complessa relazione con un guru e leader ...Gusto Gen Z, abiti vintage, passione Chanel. Lily - Rose Depp è l'icona di stile della sua generazione La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis arriva in tv con, la serie di Sam Levinson conWeeknd. Sul red carpet, invece, la nepo baby più famosa del momento incanta grazie a look d'ispirazione vintage, creazioni audaci e sfumature romantiche di ...

Lily-Rose Depp è 'The idol': "Tutto in lei è una performance. Il nudo rispecchia l'emotività del personaggio" la Repubblica

La recensione di The Idol 1x01 il primo episodio della serie HBO con Lily-Rose Depp e The Weeknd in arrivo su Sky.Serie tv, intrattenimento, animazione, sport e documentari tra le novità estive della piattaforma e del servizio a pagamento ...