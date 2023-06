(Di lunedì 5 giugno 2023)non trattiene le risate per il fallimento dellain compagnia del suo fidanzato che non è venuta proprio come sperava. L' influencer , infatti, ha condiviso un ...

non trattiene le risate per il fallimento della foto stile Pinterest in compagnia del suo fidanzato che non è venuta proprio come sperava. L' influencer , infatti, ha condiviso un ...Auguri ai nuovi genitori! Se volete saperne di più sulle ultime curiosità dei vip, allora leggete questi post: 1)È DIVENTATA MAMMA: È NATA CELINE BLUE 2) GOSSIP MAGGIO 2023: LE ...Sonia Bruganelli e la tenera foto con la figlia di: 'Un 'fagottino' dolcissimo' Paolo Bonolis, le rose rosse del papà fioriscono bianche. Sonia Bruganelli: 'Quest'anno vuoi di nuovo ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: «Volevamo fare una foto stile Pinterest», l'epilogo è tutto da ridere leggo.it

Sophie Codegoni scrive una dedica al fidanzato Alessandro Basciano che oggi compie 34 anni. I due, più innamorati che mai, sono da poco diventati genitori. Dagli studi di Uomini ...Sophie Codegoni è tornata ad attirare l'attenzione dei suoi fan mostrandosi insieme alla sua bambina, la piccola Celine.