Ora però, reclama Sarri, urgono rinforzi per non farefigura in Europa, e capire quale sia ...batte Spezia 2 - 1 - LA CRONACA DELLA PARTITA Milan batte Verona 3 - 1 - LA CRONACA DELLA ...... che al 77' della gara contro lo Spezia ha unatorsione del ginocchio mentre prova a inseguire un pallone lanciato in profondità. La torsione costringe l'attaccante dellaa chiedere l'...... il diavolo dice che tu meriti un monumento, che tu meriti non so che cosa, che tu sei qui, sei là! Il diavolo accusa Dio e adula te , per cui ti obbliga a dare unapagella a Dio . Guardi la ...

Roma, brutta notizia per il mercato: ecco quanto starà fuori Abraham Calciomercato.com

Preoccupano le condizioni di Tammy Abraham, uscito con le mani sul volto dal match con lo Spezia per un bruttissimo infortunio al ginocchio ...Pessima notizia per la Roma. Tammy Abraham si è infortunato al 77' della partita ... ha visto il suo ginocchio fare un bruttissimo movimento. Una torsione che lo ha costretto a rimanere a terra e a ...