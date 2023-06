Quell’ultimo incontro tra Syd Barrett e i Pink Floyd negli Abbey Road Studios

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 5 giugno 1975 è una data storica e triste. “La sua parlata era sconnessa e non del tutto ragionevole”, queste le parole usate da Nick Mason, tra le tante, per ricordare . La band è riunita tra la sala di regia e lo studio per registrare il nuovo album Wish You Were Here quando Mason si accorge della presenza di uno sconosciuto. È corpulento, i capelli rasati a zero e lo sguardo “benevolo ma assente”. Anche David Gilmour si imbatte in quell’individuo e nota il suo impermeabile scuro. Ha una busta della spesa tra le mani. Syd e i, il 5 giugno fu l’ultima volta? “Dovettero dirmelo, era Syd”, dirà Mason nella sua autobiografia Inside Out. Sydè fuori dai giochi da qualche anno, ma è riapparso come un fantasma. Syd è irriconoscibile, pesa almeno 40 chili più dell’ultima volta in cui è stato visto, non ha più i ...