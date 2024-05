Viola Come il Mare 2 | anticipazioni seconda puntata di giovedì 9 maggio 2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) Can Yamanstagione peril. La fiction, prodotta da Lux Vide, è composta da sei puntate in prima serata, visibili ogni settimana in prima serata su Canale 5 (debutto al venerdì, poi al) e già interamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Per gli spettatori della tv tradizionale, ecco cosa accadrà episodio dopo episodio.il2:die Matteo sempre più vicini S1 E2 -e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a ...

La seconda stagione della fiction Mediaset, Viola Come Il Mare , con Can Yaman e Francesca Chillemi è diventata realtà e i primi episodi sono già disponibili in streaming. Quel che ha fatto molto rumore, però, è stata una rispostaccia dell’attore. Fra i due c’è un po’ di Mare tta? Tutto è nato sulle ... Continua a leggere>>

Dal 3 maggio 2024 va in onda ogni settimana su Canale 5 Viola come il mare 2. La seconda stagione della serie TV con Can Yaman e Francesca Chillemi è stata accolta bene dal pubblico, che non vedeva l’ora di scoprire gli sviluppi della storia che vede protagonisti Viola e Francesco Demir. Intorno a ... Continua a leggere>>

Dopo il debutto della prima puntata di Viola Come il Mare 2 di venerdì 3 maggio , la fiction Mediaset si accinge già a subire un cambio di programmazione. Dalla seconda puntata non andrà più in onda di venerdì, bensì di giovedì. La seconda puntata di Viola Come il Mare 2, dunque, è prevista per ... Continua a leggere>>

PAZIENZA, Futuro in panchina Vedrei bene Palladino - L'ex centrocampista della Fiorentina Michele Pazienza ha parlato così a Tag24 della vittoria di ieri: "Quello del 3 a 2 è un gol di un’importanza unica. Una rete ... Continua a leggere>>

Torna “viola come il mare”: la seconda stagione della serie girata a Palemo - Debutta stasera su Canale 5 la seconda parte della serie televisiva girata a Palermo viola come il mare. Protagonisti, anche in questa stagione, sono gli attori Can Yaman (Francesco) e Francesca Chill ... Continua a leggere>>

viola come il Mare 2, anticipazioni della seconda puntata in onda il 9 maggio su Canale 5 - viola come il Mare 2 seconda puntata: trama anticipazioni della seconda stagione della fiction in onda il 9 maggio su Canale 5. Continua a leggere>>