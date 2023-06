(Di lunedì 5 giugno 2023) Un morto, tre feriti gravi ricoverati in fin di vita, tre palazzi inagibili e ottanta sfollati. A distanza di settantadue ore dall'incendio, che si è sviluppato venerdì pomeriggio nelin via D'...

Un morto, tre feriti gravi ricoverati in fin di vita, tre palazzi inagibili e ottanta sfollati. A distanza di settantadue ore dall'incendio, che si è sviluppato venerdì pomeriggio nelin via D'Onofrio a Colli Aniene, oggi gli investigatori della polizia scientifica e del nucleo rilievi dei vigili del fuoco torneranno sul luogo dove si è consumata la tragedia

Palazzo bruciato, la pista dell’incidente in cantiere leggo.it

Il giorno dopo l'incendio di via D'Onofrio, Colli Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale, un'ottantin