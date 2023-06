Non mi rimprovero nulla  Allegri | il responsabile dell' annata negativa della Juve

(Di lunedì 5 giugno 2023) Massimiliano Allegri non si rimproveraper l'andamento di questa stagione ma la Juventus è fuori dall'Europa che conta, non ha vinto nessun trofeo e non ha passato nemmeno i gironi di Champions League

La maestra Marina, con il tono della paura che sembra un, continuava a chiederle se andasse tutto bene e Melina, che con la faccia sporca di terra aveva chiaro diessere lei " nemmeno ...la sciatteria nelle indagini. Un esempio In un processo, recentemente, un testimone d'... in giudizio ha affermato diaver mai rilasciato quelle dichiarazioni. In un Paese normale o lui ...Una fan si è lamentata ammettendo disopportarla, e facendo unalla padrona di casa: 'Mi chiedo solo come mai le consenta di comportarsi così, usando di fatto la trasmissione. Forse le ...

"Non mi rimprovero nulla". Allegri è il primo responsabile dell'annata ... ilGiornale.it

Massimiliano Allegri non si rimprovera nulla per l'andamento di questa stagione ma la Juventus è fuori dall'Europa che conta, non ha vinto nessun trofeo e non ha passato nemmeno i gironi di Champions ...SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine, ultima partita stagionale: "Vogliamo chiudere bene e prova ...