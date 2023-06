Hockey ghiaccio | assegnato a Bolzano il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) È statoil prossimodiA disu. La manifestazione iridata, che si disputerà alla Sparkasse Arena del capoluogo altoatesino dal 28 aprile al 4 maggio, ha ottenuto il diritto di ospitare l’evento essendo rimasta l’unica città ancora in lizza. Un appuntamento storico per l’Italia che torna ad ospitare una rassegna iridata maschile a 30 anni dall’ultima volta: nel 1994 infatti furono Milano,e Canazei ad ospitare i Mondiali. Passando al, la compagine azzurra dovrà sfruttare al massimo l’opportunità di giocare in casa per provare a risalire in Top Division. Al via della manifestazione, oltre all’Italia, vedremo ...