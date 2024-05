Natalità - contestazione Roccella non serve a nessuno

La Contestazione al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella andata in scena agli Stati Generali della natalità ha scosso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . L'inquilino del Quirinale a ha telefonato all'esponente del governo ...

Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata in apertura del suo intervento agli Stati generali della natalità, al via oggi a Roma. Quando Gigi de Palo, presidente della Fondazione della Natalità, l'ha presentata per darle la ...