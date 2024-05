Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione amministra Eugenia Roccella contestata dagli studenti e gli stati della natalità non è riuscito a pronunciare il suo intervento oggi dopo la contestazione dei giovani che hanno conseguito a lungo Orlando Vergogna Vergogna è stata data la parola ad uno dei ragazzi una di loro è salita sul palco a letto un volantino rivendicando parole come educazione socio affettiva parole ha detto la giovane che non hanno avuto ascolto suministro poi aggiunto sui nostri corpi Decidiamo noi quando la ragazza terminato di leggere il volantino e discesa sul palco la ministra Roccella provato di nuovo a pronunciare il suo intervento a quel punto sono ripresi i cori Vergogna Vergogna di giovani la ministra commentato da nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo ...