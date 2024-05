Joost Klein - chi è il cantante dei Paesi Bassi all’Eurovision 2024 | Il brano racconta me

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024)– conosciuto anche come– è nato a Leeuwarden in Frisia (storica regione dei) ma cresciuto nel vicino villaggio di Britsum. Come molti artisti della sua generazione,ha mosso i primi passi in qualità di youtuber aprendo il proprio canale – si chiamava Eenhoorn– mentre frequentava ancora il liceo. Nella sua vita l’arta ha occupato sempre un posto speciale, a maggior ragione dopo i due eventi che più di ogni altri lo hanno segnato. Dapprima ha perso il padre a causa di un cancro, quando aveva soltanto dodici anni, poi l’anno successivo anche la madre, morta in seguito a un arresto cardiaco. La morte dei genitori è stata devastante per il giovane, cresciuto poi dal fratello e dalla sorella. Quel canale ...