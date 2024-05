L’agente esce allo scoperto | Presto parleremo con il Napoli - sul futuro del calciatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilcambierà molto la propria pelle in vista della prossima stagione. Arriva l’annuncio delsuldel proprio assistito in ottica. In casanon si fa altro che attendere il termine di questa stagione disastrosa, in modo da verificare il da farsi per fare meglio nella prossima annata. Sicuramente ci saranno diverse cessioni, tra cui anche alcune piuttosto importanti, che serviranno per far spazio a gente nuova e più motivata. L’intero organico rischia di essere stravolto dopo quest’annata, e a testimoniare ciò sono già i primi movimenti avviati dalla dirigenza. Intantoanchedel giocatore, cheavrà un incontro con ilper decretare ...