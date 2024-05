Usa | distruggere Rafah? No fine Hamas

(Di giovedì 9 maggio 2024) 20.15 "non porterà a raggiungere l'obiettivo di Washington e Tel Aviv di sconfiggerea Gaza". Così Kirby,portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca. "Gli Stati Uniti hanno proposto a Israele metodi diversi per fare pressione su-ha spiegato-esistono modi migliori rispetto a una grande operazione di terra". Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che non sopporterebbe un'operazione adove più di un milione di persone si stanno rifugiando senza un posto sicuro dove andare",ha aggiunto.

Washington, 28 mar. (Adnkronos) – L'ex capo della Cia David Petraeus ha dichiarato in un'intervista a Sky News che Israele dovrebbe entrare a Rafah per distruggere Hamas. Secondo il generale statunitense, Israele deve istituire "comunità recintate"

Intercettato dai microfoni del 'Corriere della Sera', lo scrittore Gavron si sofferma sulla guerra in Israele e lancia un chiaro messaggio al mondo. La guerra in Israele prosegue senza sosta e, almeno fino a questo momento, non si vede la luce in

