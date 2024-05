Atalanta-Olympique Marsiglia - le formazioni ufficiali | dal 1' De Ketelaere e Rugger - Clauss a centrocampo

Equilibrio, occasioni da una parte e dall’altra, ancora la firma di Scamacca in trasferta e tra Marsiglia e Atalanta l’1-1 dell’andata è un risultato che sintetizza quello che si è visto al Velodrome e ha lasciato soddisfatto Gasperini, che come ai ...

Bergamo. Come ampiamente prevedibile, alla fine Sead Kolasinac non ce la fa. Il bosniaco non è nell’elenco dei convocati diramato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Marsiglia, in programma alle 21 al Gewiss Stadium. Per la semifinale di ritorno ...