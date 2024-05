Cacciatori di talenti della moda a Ferrara | nella scuola Vitali un futuro ‘taglia e cuci’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Correvano gli anni Cinquanta. Nadiaspiegava alle braccianti agricole dell’ente Delta Padano come rammendare il ’vestito buono’ dei mariti che la domenica lasciavano i campi per una messa. Silvia, la figlia – siamo nell’anno 2024 – parla alle allieve di fashion, design, alta, corsetti. Allieve che un giorno – se lo augurano – creeranno modelli per il Gruppo Calzedonia (Intimissimi, Tezenis, Falconeri). Questa mattinadi– aperta nel 1957, una delle poche in Italia – sono arrivati idi, sarebbe meglio dire cacciatrici. Si chiamano Manuela Dalbonesi, technical manager di corsetteria di Intimissimi di Bologna, e Marta Bertaso, risorse umane di Calzedonia ...