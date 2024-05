Viadana | si aggrappa al finestrino per fermare l’auto dei ladri - undicenne trascinata per metri

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Premio al coraggio, seppure un po’ “incosciente”. Nonostante il brutto epilogo. Una ragazzina di 11 anni ha tentato dindosi alla loro auto in fuga, ma non ha resistito ed è stataper alcuni, fino a cadere rovinosamente sull'asfalto, fortunatamente senza gravi conseguenze. È accaduto oggi pomeriggio, giovedì 9 maggio, a Cogozzo, frazione di. La bambina e la madre erano appena uscite da scuola quando si sono accorte che due individui, un uomo e una donna, avevano forzato la portiera della loro auto parcheggiata poco distante e si stavano allontanando con una borsetta. La ragazzina non ci ha pensato due volte e si è lanciata all'inseguimento dell'auto su cui, nel frattempo, erano saliti i due ...

