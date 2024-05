Napoli - in ospedale tre feriti da arma da fuoco

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone di cui non si conosce l’identità sono state ricoverate all’Pellegrini diper ferite da colpi d’dariportate alle gambe e ai glutei. Nessuno è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la polizia di Stato: ancora da accertare la dinamica dei fatti. La sparatoria – stando alle prime indiscrezioni al vaglio degli investigatori – sarebbe avvenuta a Corso Amedeo di Savoia, quartiere Stella. Rilievi in corso a, precisamente a Corso Amedeo di Savoia, la strada che dal ponte della Sanità conduce a Capodimonte, teatro stasera di una sparatoria. Sul posto sia la Polizia Scientifica che i carabinieri. I rilievi riguardano un tratto di strada lungo cento metri. Numerosi i bossoli rinvenuti per terra. Almeno tre i...

Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Ad ottobre dello scorso anno finirono in manette il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli , vedova del boss Marino, e i guai per la famiglia Rispoli non sono finiti qui. In manette questa volta ci ...

Pomeriggio di terrore a Casalnuovo di Napoli per una palazzina andata in fiamme in via Vernicchi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco . All?interno dovrebbero esserci delle persone....

