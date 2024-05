Bayer Leverkusen-Roma LIVE - le formazioni ufficiali | fuori Dybala e Schic - gioca l'ex Azmoun

(Di giovedì 9 maggio 2024) Appuntamento con la storia. Ladi Daniele De Rossi si presenta acon un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Ecco le formazioni ufficiali, e le sorprese non mancano da ambo i lati. Bayer LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Hlozek; Adli. All. Xabi ...

Formazioni UFFICIALI Leverksuen-Roma: De Rossi cambia tutto - Formazioni UFFICIALI Leverksuen-Roma: De Rossi cambia tutto - Giunte le ufficialità sulle formazioni titolari che la Roma di Daniele De Rossi e il bayer Leverksuen di Xabi Alonso schiereranno tra pochi minuti per la semifinale di ritorno di Europa League Diffici ...