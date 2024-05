Conti pubblici in gabbia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rientro dal debito statale a tappe forzate e necessità di crescita, anche con una sfavorevole situazione economica. Il nuovo patto di stabilità europeo obbliga l’Italia a grossi sacrifici e imbriglia in rigide normative la possibilità di investimenti. E il conseguente sviluppo del Paese. Ci fosse ancora Giulio Cesare direbbe: pacta iacta sunt. C’è da stabilire se «rispettare i patti» sia cosa buona e giusta. Di certo la Commissione europea uscente - e quasi certamente quella entrante - ci ricorderà anche che pacta sunt servanda. Purtroppo quello di stabilità è a lento, inesorabile rilascio. E potrebbe produrre già a giugno - a seconda di come andranno le elezioninentali - una procedura d’infrazione a danno dell’Italia (e non solo) con multe stramilionarie per deficit e debito eccessivi. Perché il patto si definisce «nuovo», ma è molto simile al vecchio: rapporto ...

La “quadra” per il superbonus sarebbe l’estensione delle detrazioni su un arco di almeno 10 anni , più del doppio rispetto ai 4 attuali. Una soluzione in grado di salvare i conti pubblici senza infliggere d anni eccessivi a beneficiari e filiera ...

La Commissione euro pea chiederà all’Italia una correzione dei conti pari a 8 miliardi di euro . Perché sul debito di Roma pesano il Superbonus e le nuove regole del Patto di Stabilità. Succederà in autunno, ma il governo non può fare finta di nulla ...

I calcoli da fare sugli sgravi per i lavori in casa con le nuove regole che vuole imporre il governo. Le simulazioni e i conti Ipotizziamo lavori per 70 mila euro con bonus al 110% . Chi chiede il rimborso fiscale diretto in quattro anni in teoria ...

I grillini hanno "dispensato" soldi agli italiani per il loro consenso elettorale, ora però bisogna pagare il conto. A riparare "il danno" ci sta pensando il ...

è l'ennesimo insopportabile prologo ad una azione che il Governo mette in atto ogni due mesi per correggere se stesso e le sue stime sui conti pubblici". Inizia così la dura nota di Gianni Frattale, ...

Così il Presidente di ANCE L'Aquila Gianni Frattale sulle nuove misure sul Superbonus 110%. Che continua: "Se l'ultimo sciagurato ...