(Di giovedì 9 maggio 2024) Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornatadi(Bulgaria) valevole per laCup 2024 dimoderno. Oggi erano in programma le qualificazioni maschili e la pattuglia di casa nostra ha portato due atleti. Grande festa in casaconche hanno staccato il pass per il prossimo turno in terra bulgara. Nel Gruppo A il nostro(Fiamme Oro) ha concluso al secondo posto con 1149 punti, a una sola lunghezza dall’ucraino Pavlo Tymoshenko, mentre è stato eliminato Daniele Colasanti (Fiamme Oro) che non è andato oltre la 19a posizione con 1104 punti. Passando al Gruppo B, miglior prestazione ...

Prenderà il via mercoledì 8 maggio la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno , che fa tappa in Bulgaria, a Sofia . Tra gli otto convocati azzurri , spiccano tre debuttanti, ovvero la campionessa italiana junior Valentina ...

Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (Junior ...

Pentathlon, Giorgio e Roberto Micheli avanzano alle semifinali della tappa di Sofia della World Cup - pentathlon, Giorgio e Roberto Micheli avanzano alle semifinali della tappa di Sofia della World Cup - Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata della tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Oggi erano in programma le qualificazioni maschili e la ...

Pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia - pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia - Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Per ...

Ciclismo, Giro d'Italia, quarta tappa partita da Acqui, l'arrivo ad Andora - Ciclismo, Giro d'Italia, quarta tappa partita da Acqui, l'arrivo ad Andora - La quarta tappa dl Giro d'Italia di ciclismo è partita dal centro storico di Acqui Terme (Alessandria), 190 chilometri fino ad Andora (Savona), Finale adatto ai velocisti, ma il tracciato offre occasi ...