Fiorello – I residenti di via Asiago | “Non ne possiamo più”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Rumori, cori, urla, traffico, sporcizia: adesso il timore deiè che possa esserci una seconda edizione – Fastidi, musica alta fin dalle 6.30 di mattina, rumori molesti – dallo scoppio di palloncini al ballo del tip-tap -, urla dei fan e cori, macchine e mezzi in perenne doppia fila: in vianon c’è pace per i, ‘tormentati’ dalla presenza della struttura trasparente che ospitain diretta ogni mattina per il buongiorno di Rai2, tanto da spingerli a inviare una dettagliata lettera al direttore di rete. La trasmissione, ‘Viva Rai2‘, è insomma molto mal tollerata da chi involontariamente la ospita sotto le finestre di casa. Oltre ai rumori e alla produzione di rifiuti problematici – “la pulizia è insufficiente per l’uso frequente di materiale di scena, soprattutto palloncini e coriandoli ...

Scoppia la rivolta deiche vivono vicino allo studio dove ogni mattina va in ondacon il suo Viva Rai 2. E Repubblica a quanto pare ha arccolto le lamentele più dure che cominciano a preoccupare la Rai. '...I problemi di vicinato non sono destinati solo ai comuni mortali ma anche a chi, come, disturba la quiete del quartiere. Lui e il suo Viva Rai2 non fanno vivere al meglio gli ... i...Stadio della Roma a Pietralata,infuriati protestano: "Metterete in ginocchio il quartiere" Lo show diViva Rai 2 e le lamentele deiLa storica sede della Rai si trova al civico 10 di via Asiago. È qui checonduce il suo show che ultimamente sta creando qualche fastidio ai ...

Residenti contro Fiorello: "Viva Rai2 Ora basta a schiamazzi e musica alta". E lo showman ribatte: "L'ultima… Repubblica Roma

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ "Il 9 giugno sarà il 25 Aprile di via Asiago, i condomini festeggeranno la Liberazione". Così questa m ...I residenti di via Asiago, la strada nel quartiere Prati di Roma dove ogni giorno va in onda il programma di Fiorello Viva Rai2, non ce la fanno più. Il malessere, già espresso diversi mesi fa, si è ...