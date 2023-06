Can Yaman torna sul set | le indiscrezioni sul cast

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cane Francesca Chillemi protagonisti sul set: è arrivata la conferma da parte di Mediaset per la seconda stagione di “Viola come il mare” Si parte con la seconda stagione di “Viola come il mare”, la fortunata serie che ha per protagonisti Francesca Chillemi e Can. Le riprese inizieranno a luglio, così come si apprende da LuxVide, casa di produzione della fiction con Mediaset. La serie sarà girata nella prima metà del mese di luglio, a partire dal 3, per poi andare in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2024. Le location sono state riconfermate: Palermo e le sue terrazze sul mare per girare le esterne, mentre i ciak che riguardano gli interni saranno girati presso gli studi Videa di Formello, in provincia di Roma. I fan non aspettano altro che rivedere in scena l’attore turco Cane l’ ex Miss Italia Francesca ...

TERAMO. Teramo stregata da. Una folla in delirio, con fan di ogni età, ha accolto il bel turco, arrivato in città per presentare il progetto "Break the wall tour", organizzato dall'associazione "...La cantante ha trovato poi un nuovo compagno in Andrea Di Carlo, agente di tanti volti del mondo dello spettacolo, tra cui. Il manager le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia dopo un periodo di ...e Francesca Chillemi dopo una stagione di Viola come il mare, sono pronti al secondo capitolo, ma c'è una novità importante che cambia tutto L'attore turco più famoso in Italia, insieme a ...

Viola come il Mare 2, Can Yaman torna a Palermo: quando iniziano le riprese Sicilia Fan

Can Yaman è uno tra gli attori più seguiti degli ultimi tempi. Diventato celebre con le fiction Daydreamer – Le ali del sogno e Viola come il mare, ha conquistato la popolarità in pochissimo tempo.Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia: gli avvistamenti a Milano fanno sognare i fan. Can Yaman potrebbe aver ritrovato l’amore. Secondo voci di corridoio, l’attore turco starebbe frequentando ...