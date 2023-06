Calciomercato Milan | il Chelsea chiede informazioni per Maignan

(Di lunedì 5 giugno 2023), ilha chiestosu Mikedurante le trattative per Loftus-Cheek Come riferito da Daniele Longo, arrivano conferme sull’interesse delper il portiere delMike. I Blues avrebbero chiestodurante i colloqui per Loftus-Cheek, obiettivo deldei rossoneri, ipotizzando un’offerta da 60 milioni di euro. Per Maldini il francese è però incedibile ed ha un valore decisamente più alto. Il Diavolo pianifica il rinnovo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Napoli - Daichi Kamada è stato avversario prima e poi accostato al Napoli per il prossimo calcio mercato. Ma dalle ultime notizie, sembra che ilabbia superato la concorrenza degli ......rossoneroIle i suoi tifosi ripiombano nell'incubo di un'estate fa, quando Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati ad un passo dall'addio. Cardinale e Maldini (©LaPresse) -Pep Guardiola e Simone Inzaghi -.itI nerazzurri, che partivano decisamente da ...contendersi con il Barcellona nel girone e la semifinale non per deboli di cuore contro i cugini del...

Calciomercato – Offerta del Chelsea per Maignan: la replica del Milan Pianeta Milan

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – L’avventura della Nazionale Under 21 nella fase finale dell’Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per gli Azzurrini di Paolo Nicolato, uno stage ...Sono momenti delicati per i tifosi del Milan. Il giorno dopo l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, che ha commosso un San Siro stracolmo per l'ultimo match di campionato, questa ...