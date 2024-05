Domenica speciale per Raggiolo Si trasforma in paese dei balocchi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)L’antico borgo casentinese sineldeiin occasione della giornata mondiale del gioco. L’appuntamento è fissato per26 maggio quando i vicoli e le piazze diospiteranno la prima edizione della Festa del Gioco che, promossa dalla Brigata diper coinvolgere le famiglie. L’obiettivo della giornata è quello di proporre il gioco come strumento di divertimento e gioia, ma anche di crescita culturale e sociale e come volano di incontri e relazioni intergenerazionali. La Festa del Gioco avrà anche un momento solidale con il "Mercatino delle Pulcette", dove bambini e ragazzi avranno a disposizione un banco per vendere giocattoli, libri e altri oggetti usati. L’intero ricavato che verrà devoluto in beneficenza ...

