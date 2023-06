(Di domenica 4 giugno 2023) È «mezzogiorno di fuoco» oggi a Varsavia. Sono attese centinaia di migliaia persone per dire «nie» alla nuova commissione politica sulle «influenze russe» con un corteo che partirà proprio alle first appeared on il manifesto.

...storie e caratteristiche diverse Non è noto poi quanto sia estesa e solida la rete clandestina dialla dittatura russa, con una gran differenza tra coloro disposti a scendere ine ...Era stato selezionato tra gli studenti della sua città per intervenire inWalther, nella sua ... ormai trito, ritrito e abbandonato perfino dalla maggior parte della sinistra d', su " ...Quando ero assessore, ogni starnuto della maggioranza o dell'contro di me provocava un'... Ma cosa vuol dire 'freddo' Che non metto ini fatti miei Che non giro per locali e ...

Opposizione in piazza contro la «lex Tusk» Il Manifesto

Non è noto quanto sia estesa e solida la rete clandestina di opposizione alla dittatura russa, con una gran differenza tra coloro disposti a scendere in piazza e chi a partecipare ad azioni di ...Altre sei persone sono rimaste uccise ieri in Senegal nelle violenze scoppiate dopo la condanna a due anni di reclusione del capo dell'opposizione Ousmane Sonko. Il bilancio delle vittime sale così a ...